有賣家在網路上販售2300萬筆台灣民眾個資，引發關注，國民黨立委李貴敏今在立法院內政委員會質詢時，與身為內政部戶政資安與內政部代理部長花敬群互槓，花敬群直指李貴敏問題抽象無法回答後，並走下備詢台，惹怒李貴敏飆罵「你有資格下去嗎？上來」兩人互不相讓。

李貴敏詢問，內政部有無做過體檢，是否發現資安漏洞？花敬群答詢表示，內政部確認過，資料不是從戶政系統流出；李貴敏接著問，數位部要求各部會盤點關鍵資料上雲端，哪些資料會上雲端？花敬群說，像是國土空間、地理資訊系統、社會統計及人口資訊等，但是戶役政資料等個資一定是內網，絕對不會上雲端。

李貴敏又問，如何確保雲端上的資料，又如何確保內網的個資沒有資安疑慮？內政部資訊中心主任黃國裕表示，內政部針對內網有稽核機制，當然也有分層權限控管。李貴敏追問，只要稽核機制就不會被駭？只要權限控管就沒有資安疑慮？花敬群不滿表示，「委員這樣問，真的不知道妳要問什麼。」

李貴敏說，「你講半天說是分層負責，哪個公司不是這樣做？」花敬群回應，「我們是依資安最高規格。」李貴敏痛批，「那都是空話」；花敬群則說，絕對不是空話，「妳問的可能才是空話，因為妳的問題沒有標準，我不知道怎麼回答妳。」

李貴敏對於花敬群的回嘴愣了一秒才說，「因為你沒有做」，花敬群隨即答「委員這樣說，我完全不能接受；」李貴敏說，「我的目的是在立法院質詢，不是卑躬屈膝讓你接受」。

花敬群無奈表示，內政部絕對是用國家最高規格在做，因為時間到了他無法完整清楚說明，如果委員把具體作為當作形容詞來說明，沒有人有能力回答這種抽象又不著邊際的問題，接著走下備詢台；李貴敏見狀怒罵，「你有資格下去嗎？上來，你站到備詢台上，你是什麼東西？囂張成這個程度。」花敬群走回台上後怒回，「千萬不要這樣羞辱我們，國家資料庫真的是用最高規格在執行戶政管理，妳不能這樣問問題，我不能接受。」

李貴敏回，「我不在乎你接不接受，憲法規定我有質詢權，你有備詢權，在我質詢過程還沒結束前，你沒有資格下去，你可以決定辭職，但在時間內，你就要站在備詢台上。」