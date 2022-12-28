為了達到2050淨零碳排，目前各界積極討論新技術，依今天國發會公布的簡報中提及，2030年前碳封存技術就會協助減少4.6百萬噸的碳排，對此，環保署官員證實，目前經濟部已找出2個場域，並在原有開採油井或鹽水層，推動試驗，預估在2030年可有4.6萬百噸碳封存。

國發會提出2050淨零路徑，擬定12項關鍵戰略，其中「碳捕捉、利用及封存（CCUS）」戰略被視為重要技術之一，「CCUS」是從發電廠或工業場所等，甚至直接從空氣中捕集二氧化碳，經轉化為化學產品或其他應用，或是儲存於地質結構中。

環保署氣候變遷辦公室主任蔡玲儀表示，經濟部目前已擇定2垣域，並啟動試驗計畫，預計2030年前可以封存4.6百萬噸的碳封存，如果試驗成的話就可以在未來貢獻，但她也說，有民眾可能會擔心碳封存後是否會影響地下水等，應跟民眾做好溝通。

蔡玲儀提及，由於減碳難在單一國家就達淨零，無論CCUS或自然碳匯等都要國際合作，因此巴黎協定提及淨零排放有國際合作機制，雖然我國不是巴黎協定締約國，但仍不能排除這條路，目前各國也對國際合作機制積極討論，防止「重覆計算」等，我國會持續爭取，而如果企業在海外取得減碳額度，也可以把一定比率用來抵換碳排，未來也會訂定認可準則。