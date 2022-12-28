民眾黨主席柯文哲卸任台北市長後全力備戰2024年總統大選，外傳他將基金會取名為「新故鄉」，但柯文哲競選辦公室發言人陳智菡28日發聲明澄清，柯文哲基金會將正名為「財團法人臺北市台灣眾望關懷基金會」。

柯文哲日前接受透露有在籌備相關基金會，地點就選在台北市南京東路3段台玻大樓，與競選辦公室同一棟，管理則由高中同學、北捷董事長李文宗打理，而成立此基金會的目的，就是希望總統大選時能有管道方便進行募款工作，但正式名稱一直都未透露。

近日傳出柯文哲基金會將取名為「新故鄉」，不過，柯辦發言人陳智菡今日上午發表聲明指出，正確名稱為「財團法人臺北市台灣眾望關懷基金會」，基金會以社福暨弱勢關懷為宗旨，強調部分媒體指稱為新故鄉基金會實為錯誤報導。

陳智菡表示，確實有「台灣新故鄉智庫協會」，但此團體是由一群認同柯文哲理念的學者成立，將提供國政相關建言，兩者成員不同、目的不同，為台灣貢獻心意一致。