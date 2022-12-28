因9月間2次強震中斷的台鐵花蓮玉里至富里段，今天恢復通車，台鐵局長杜微搭乘首班列車，他說「品質不錯」，台東縣政府也邀請民眾到台東跨年迎曙光。

中斷100天的台鐵花東線玉里到富里路段，28日恢復通行，杜微一早6時搭乘南下402次太魯閣號準時到台東，沿途實際體驗列車通過修復路段的情況，在台東火車站下車。

杜微接受媒體聯訪表示，沿途行車都很平順、品質不錯，如果這段時間橋梁穩定，會逐漸分階段提速，預期在春節可以把速度提到正常水準。他強調，玉里到富里路段搶修工程比原先預期提早80天完工，但還是會持續監控修復路段和橋梁，確保列車通行安全。

恢復通車迎接旅遊人潮，台東縣政府整理跨年旅遊懶人包，邀請旅客透過台東天然資源及人文風情，綻放一整年的好心情。

台東縣政府表示，今年縣內跨年及迎曙光相關活動有3場次，橫跨市區、南迴及離島地區。市區場次有「2023台東跨年晚會–東漂去旅行」31日晚上6時在台東市海濱公園舉行，邀請包括青峰 （吳青峰）、熱狗MC HotDog、盧廣仲、周湯豪&比莉等藝人，一起陪大家跨年，旅客可透過旅行台東APP即時掌握停車狀況。

在南迴線則有太麻里鄉千禧曙光紀念園的「2023太麻里跨年迎曙光」音樂活動，內容分為兩大部分，自31日晚上9時起舉行「跨年音樂會」，現場安排市集、氣球魔術秀、音樂表演及趣味競賽；緊接著元旦曙光音樂會將於清晨5時舉行，重頭戲即是「迎曙光升旗典禮」。

希望遠離塵囂的旅客，不可錯過2023綠島海陸跨年活動「海馬齊歡慶」，這場全台唯一海陸同步跨年演唱會，可以讓人在綠島嗨整晚，相關活動訊息可至各主辦單位官網查詢。（編輯：屈享平）1111228