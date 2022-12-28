圖為美軍發射人攜式刺針飛彈。（示意圖／DVIDS）

據軍方消息來源透露，我已向美方提出贈購人攜式刺針飛彈，美已同意，而這批新購的針對飛彈，未來將配屬在以1年役期義務役為主的守備旅。

據了解，美方同時將提供我方整套刺針飛彈訓練模式與教材，我方亦將派種子教官前往美方受訓。

這次役男役期延長1年，外界關心訓練內容，役男擔心役期延長但訓練課目老舊，只是浪費時間，府方內部也提出「不要刺槍術要刺針」的議題，但外界質疑國軍刺針飛彈數量不夠，怎麼可能讓義務役學習操作刺針飛彈，何況美方答應售我的500枚刺針飛彈，因美方將現貨支援烏克蘭，交貨均已延宕，目前1枚未交。

軍方官員則表示，不是每個義務役役男都可以打刺針飛彈，部隊會挑選，但是在專科訓練課程時，可以介紹刺針飛彈，也有整套的教學模組，雖然不能真的打刺針，但懂得也看過這項新式兵器；此外，義務役役男將來下部隊，主要分發到守備旅，待增購的刺針接受後，配發部署到守備旅，義務役官兵若在防空飛彈排服役，配屬的兵器即是刺針飛彈。

據了解，我國現役復仇者飛彈與雙聯裝刺針飛彈，美方怕刺針流入恐怖份子手中，所以管制甚嚴，以往是每半年派人來台檢查一次，依飛彈序號，一枚一枚對照檢查，由於我管制相當確實，美方現改為一年來台檢查一次。

有關軍售刺針飛彈交貨時程，包括陸軍250枚，美方承諾2025年可一次全數交貨；海軍採購的250枚刺針飛彈，也是2025年一次交貨。

至於陸軍近兩年大力提倡的刺槍術，軍方官員說，刺槍術不會廢，列入近身格鬥的訓練科目。軍方官員說，美軍的步槍是已不用刺刀，刺刀還在槍上的，只有維吉尼亞軍校，這是他們的傳統，一般美軍是把刺刀放在身上或綁在腿上，方便近身格鬥。