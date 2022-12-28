曹佑寧、廖允杰（小杰）及林敬倫今（28日）出席創世基金會「寒士吃飽30」活動，小杰被問到Lollipop隊友敖犬與女友FaFa交往近半年，感情穩定也常放閃，是否想婚了？小杰笑說：「這應該要問他本人，我私底下不會關心朋友感情，也不會跟朋友的女友深交，免得之後帶不一樣的來，我會很尷尬」。

至於Lollipop的合體計畫，小杰坦言很難，「我們加起來超過100歲，可以每個月一起吃飯就很開心了」，他也說時間上最難配合的就是今年生二胎的小煜，他說因為疫情的關係，小煜都親自帶小孩，群組約吃飯時，小煜說得也多是爸爸經，他不禁感嘆「真的跟以前聊的內容不一樣」。

小杰說看到敖犬季中補強加入《全明星運動會4》時很緊張，「我看到名單有嚇到，真的很怕他受傷，他進去前有在群組說，我們都說真假，因為以前我們在一起的時候他都沒有去健身，但他說要去運動會真的捏把冷汗」，他也虧說不知道敖犬專長是什麼。