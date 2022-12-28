悠遊卡股份有限公司預計將於2023年1月3日登錄興櫃，提出予券商認購價為50元。悠遊卡公司實收資本額新臺幣7億元，儲值卡發行量、消費卡數和消費金額均稱霸儲值卡（原電子票證）市場，近年積極發展電子支付、跨境消費等業務，成為推升未來營收成長的新動能。

悠遊卡公司2022年H1營收來自交通運輸及零售、繳費等代收付交易款項清分、聯名卡及簽帳回饋金等合計佔51.77％；其次為販售悠遊卡及設備佔36.43％，另有品牌授權權利金、實體卡片相關設備租用維護等收入佔11.80％。

悠遊卡公司2020年營收新臺幣14.91億元、EPS 1.6元，2021年和2022 H1受新冠本土疫情波及，交通流量和實體消費交易大減影響，除了積極發展電子支付業務加速無現金支付的普及率外，也憑藉推出各式特殊造型悠遊卡搶市降低衝擊，如今隨防疫措施解禁、交通流量和消費人潮回流，下半年營收有望回升。

悠遊卡公司身為第一家登錄興櫃的儲值卡業者，也是繼歐付寶後第二家登錄興櫃的電子支付機構，期盼藉由加入資本市場壯大資本、厚植市場競爭實力，與全民共享經營的果實。

悠遊卡今年上市滿20週年，截至10月底，流通卡數達9832萬張，活躍卡數900餘萬張，累計1～10月消費金額達421.3億元，市佔率73.7％，穩居龍頭地位。電子支付產品──「悠遊付」至2022年10月底的使用者近196萬人，佔電子支付帳戶整體使用人數的9.43％，累計1～10月代理收付實質交易金額38.54億元、小額匯兌金額8.37億元、儲值金額49.73億元，截至10月底支付款項餘額3.16億元。

悠遊卡公司近年積極拓展悠遊付應用場域和功能，從現有交易金額類別觀察，2022年H1繳稅費佔63.53％，消費佔34.47％，手機感應支付交通運輸車資佔2％。未來除持續擴增支付通路外，也將朝卡付合一、忠誠回饋的方向增加使用者黏著度，藉由整合會員資料，分眾拓展爭取目標客群相關的消費、儲蓄、投資、貸款等微金融商品業務商機。

此外，悠遊卡公司為使悠遊卡可以在更多元化的消費場域中使用，2022年10月推出「超級悠遊卡」，不僅強化晶片的資料安全，單筆扣款金額上限調高至1萬元，且使用者可隨時透過手機為悠遊卡加值，節省跑到超商或捷運站的時間，對於忙碌的通勤族和經常以悠遊卡消費的使用者來說，在近期防疫措施鬆綁、通勤流量和消費人流回溫的情勢下，可望帶動消費者購買使用意願，估將成為2023年公司營收助力。