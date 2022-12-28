蔡總統昨宣布兵役恢復延長一年，國防部長邱國正今至立院拜會朝野黨團說明。國民黨立委關注是否有美方下指導棋？對此，邱國正強調，與美方一直都有交流，美方也只是問了4個月軍事訓練夠嗎？絕無下指導棋，「怎麼可能聽他們的？」

對於外界質疑延長役期有美方壓力，邱國正強調沒有美方壓力，他也不是沒跟美方接觸過，但美方沒給過指導說要怎麼做，美方是問役期訓練方面夠不夠？而這大家很清楚，很多人都講不夠。

有媒體追問，邱國正談到美方有詢問役期夠不夠？邱國正解釋，與美方交流是一直有進行的，交流時會談到，只是很自然地問建軍備戰狀況，他們問說「四個月夠嗎？」，這只是個問題，沒有說「四個月不夠」、「哪裡不夠」，這部分沒深入去談。

邱國正強調，美方怎麼可能給我們壓力？革命軍人第一觀念是「國家為上」，不受外國支配，總統也說她沒接到美方壓力。邱強調，他個人也從來沒受到美方或是友邦指示說要怎麼訂，「我怎麼能聽他的？怎麼可能聽他的？我很清楚，我們是中華民國國軍，拿中華民國納稅民脂民膏，奉行保家衛國概念，不會違背。」