中市昨天深夜發生一起母子雙亡車禍，伊拉克籍季姓男子與妻子李女推嬰兒車，帶1歲兒子過馬路時，遭公車撞擊釀2死1傷悲劇。陳姓公車司機今天到醫院向家屬致歉，見到季男及李父下跪磕頭道歉，愧疚自責重複說著，「我不是故意的！」，「我知道你很難過，我母親前陣子剛走，我能體會」。此舉讓李父悲從中來放聲大哭。

肇事陳姓司機下午由妻子陪同到醫院向家屬致歉，他見到李女家人立即彎腰致歉，一再表示：「我不是故意的」，隨後，並雙膝下跪猛磕3次頭，每磕一次就說一次：「對不起」，現場悲痛氣氛，令人鼻酸。

陳姓司機對李父說，「我知道你很難過，我母親前陣子剛走，我能體會」，一再反覆地說，「我真的很對不起」。

伊拉克籍男子Azeez與台灣籍妻子李女帶1歲兒子深夜過馬路，遭公車撞擊母嬰雙亡，肇事司機到醫院向家屬下跪致歉。（民眾提供）

傷痛的李父見到肇事者指責地說：「你是再有影厚…」，一時悲從中來，流淚哽咽地說：「一次帶走我兩個」，隨後即泣不成聲。

經檢方會同法醫到醫院相驗後，並偵訊陳姓司機，訊後諭知以10萬元交保。

陳姓司機對媒體詢問「有看到一家3口過馬路」、「車速多快」等問題，僅低調表示「交由檢方處理」，不願回應。