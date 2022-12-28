經濟部長王美花拍影片強調，影射式的批評「完全不正確」，就像拿「風車」跟離岸風機做比較一樣荒謬。（翻攝經濟部臉書）

前內政部長李鴻源稱「台灣裝1支風機的錢，在越南可以裝3支，另外2支的錢到哪裡去了？」引發熱議，經濟部長王美花再拍影片強調，影射式的批評「完全不正確」，兩國離岸風電的制度、風機大小和施作工法皆不同，硬要把不同的東西來亂比較，就像拿「風車」跟離岸風機做比較一樣荒謬。

王美花說明，台灣的離岸風機與越南的有三大不同，首先是制度不同，台灣的離岸風電是台電出錢買電，建置成本跟維護運作都是廠商負責；再者，風機大小也不同，另外「施作工法」也不一樣，台灣的離岸風機用海事工程規格施作。

能源局長游振偉指出，台灣的離岸風機比較大支，一台是8至9.5MW，越南大概4MW，且台灣風機的發電效率比越南好，成本上不能拿來做比較。

而施作工法上，游振偉指出，台灣的離岸風機是放在水深20至50公尺的海上，利用海事工程的方式施工；越南的風機大部分是放在近岸、水深10公尺及生態敏感的潮間帶上，「我們很難想像台灣會在這種敏感地區設離岸風機」。