為提供民眾更方便的動物保護案件通報或諮詢管道，農委會整合各縣市政府動物保護機關，設置全國統一1959動物保護專線電話於本(28)日啟用；民眾即日起以手機、市話或網路電話直撥1959，將依據發話地直接接通當地動物保護機關，民眾報案或諮詢更加方便零延遲。

近年國人動物保護意識提升，每年通報全國地方政府的違反動物保護法檢舉案件數快速成長，然而各地方政府動保業務主管單位編制各異、通報機制亦不同，民眾碰到犬貓受傷、被虐待想要通報或是要諮詢如何辦理寵物登記、尋求優良寵物販賣業者等各種情況，往往無法在第一時間知道要尋求哪個政府部門協助，

農委會今(28)日舉辦「1959一秒通報 保護動物全國通」1959專線啟用記者會，畜牧處處長張經緯表示，平時民眾透過各縣市1999專線分案需要層轉較為耗時，為提供民眾更方便的管道，農委會成立1959動保專線，統合全國各縣市現有的各類動物保護諮詢及案件通報電話，成立全國單一的動物保護專線，方便民眾記憶並能快速諮詢，也簡化案件通報流程。

張經緯指出，隨著民眾動物保護意識提升，動物保護諮詢及通報需求增加，成立1959動保專線讓政府部門更積極回應國人對動物保護的重視與需求，提供民眾動物保護違法案件檢舉、人犬衝突通報及動物保護法令諮詢的單一窗口。

張經緯說，不論是虐待傷害動物、違法繁殖販賣特定寵物檢舉，遊蕩犬隻追車咬人的捕犬通報，乃至申請成為特定寵物業者或是寵物登記事項等業務諮詢，都可撥打專線由動保機關專業回應。

農委會主委陳吉仲補充，1959的24小時專線在全台各縣市同步啟動，但呼籲半夜來電還是以動物被虐待，或是牽涉刑事等緊急案件為主，若只是諮詢就會隔天再回覆。