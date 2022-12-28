因應年節送禮需求，台南市政府農業局推出電子版「新春伴手禮型錄」，已開放讓民眾到農業局官網下載，台南市長黃偉哲28日偕農漁會、養殖漁產、花卉產品等業者宣傳，黃偉哲說，台南優質的農產品，不怕貨比貨，只怕不識貨，如果要識貨，就要看這本型錄，希望大家年前多來台南吃吃逛逛。

台南市鹽水區農會今年推出素食口味的意麵新品。（張毓翎攝）

農業局此次推出的台南新春伴手禮型錄涵蓋五穀雜糧、山珍海味、畜產加工、好茶飲品、午茶點心等，集結在地農漁會、養殖漁產、青年農民、花卉產品等73家業者，刊載逾百項禮品。

搶攻春節商機，南市區漁會與奇美食品合作開發的新品「舒肥甘露龍虎斑」。（張毓翎攝）

農業局今日在民治市政中心南瀛堂，辦理「好禮兔YOU」2023新春農特產伴手禮推薦會暨展售活動，現場熱鬧滾滾，許多人出來都提著大包、小包的戰利品，，臉上掛著大大的笑容。

農業局長李建裕說，不僅有春節傳統應景的蜜棗、烏魚子、胡麻油、水產養殖等伴手禮，還特別洽台灣蘭花生技科技園區的世茂公司、山上區的蘭科植物園和六甲百芳農場，推薦適合過年送禮的花藝品項，一併都收錄在型錄內。

台南市政府農業局今日在民治市政中心南瀛堂，辦理「好禮兔YOU」2023新春農特產伴手禮推薦會暨展售活動。（張毓翎攝）

黃偉哲今天也化身宣傳大使，與南市區漁會一同推銷漁會與奇美食品合作開發的新品「舒肥甘露龍虎斑」等多道魚料理；黃偉哲說，要過年了，過年大家都要買東西，歡迎市民朋友多多宣傳台南好物，也多帶中、北部的朋友來台南吃吃逛逛。