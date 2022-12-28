根據官方28日數據，香港民宅售價11月跌幅為3.3%，並創2017年8月來最低。同時，房價高得離譜的香港，今年也有機會出現自2008年全球金融海嘯以來，頭一年價格不漲反跌的情況。

香港房價下修主要是今年初另波疫情襲港後，全球景氣愈來愈糟以及受到緊縮政策影響，房貸負擔是愈來愈大。經過10月下跌2.7%之後，11月繼續下修，累計今年前11個月，香港房價已下挫13.8%。

同時，今年換手量預估也將下滑至10年以來最低，但在中國大陸大幅鬆綁抗疫限制後，明年香港房市應可出現小幅反彈。同時，房地產調研業者Cushman & Wakefield預估，明年房價可望比今年最多有5%跌幅。在利率來到最高點後，下半年房市或將趨於穩定。

另家房地產服務管理公司JLL（仲量聯行）則預測，明年香港房價將再下殺10%。因今年賣不出去的物件激增，高庫存水位將迫使房地產業者大力出清。最近，一些新屋甚至比同一個地區的中古屋售價，還要再低7%至13%左右。

上周，香港首富李嘉誠旗下的主要房地產開發公司長江實業，以遠低於市場預估的價格87億港幣，標到九龍啟德新區一塊住宅用地。當地房仲指出，這塊舊啟德機場所在地的每單位投標底價，也是該區8年以來最低的。