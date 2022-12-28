開發金（2883）旗下凱基銀行響應金管會「綠色金融行動方案3.0」，積極發揮以金融能量引導淨零轉型。繼企業客戶的熱烈響應後，也促成臺灣傳統廟宇參與永續轉型的行列，臺灣首廟天壇、台南西羅殿、歸仁仁壽宮及嘉義九華山地藏庵等宗教團體參與「綠色存款」專案，不僅為國內首創，同時也是首家金融業者與宗教團體合作參與此專案，專案存款將投入於再生能源及能源科技發展、能源使用效率提昇及節約、 污染防治與控制、水資源節約潔淨或回收循環再利用等綠色融資。

凱基銀行已推出綠色債券、社會責任債券及綠色存款等，符合ESG ( Environmental, Social, Governance）的金融商品；此次「綠色存款」專案參考國際標準「綠色債券原則(GBP)」，並遵循我國金融聯合徵信中心「綠色授信」註記，訂定資金運用於綠色融資及永續連結貸款的計畫，將募集企業客戶之存款專用於綠色融資及永續連結貸款。此外，凱基銀行率國內銀行之先，進行公正第三方查核，由安永會計師事務所審查計畫書並出具確信報告，每年亦請第三方獨立機構針對資金的實際運用進行並編製公開揭露報告，以確保資金能具備實質綠色效益，參與的客戶清楚知悉存款的運用範疇及管理方式。

首波率先加入凱基銀行「綠色存款專案」的臺灣首廟天壇、台南西羅殿、歸仁仁壽宮及嘉義九華山地藏庵等宗教團體，近年來隨著永續意識抬頭及環保政策推動，已自主採取如減少香爐數量、減少燃香數量、使用環保金爐、改用電子鞭炮、設置節能設備等相關措施來響應環保減碳。此次在凱基銀行積極推廣綠色存款專案之下，宗教團體除了自身的節能減碳措施外，也因應國際ESG趨勢，希望借重金融商品的力量，讓信眾的香油錢或奉獻能被有效運用，擴大宗教信仰的正面力量，並期盼能發揮拋磚引玉之效，帶動台灣的宗教團體一同參與綠色金融，成為低碳環保宗教場所的同時，協力為台灣的永續發展貢獻心力。