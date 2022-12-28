享受美食是一件令人愉快的事，但就怕熱量太高、讓人體重直上升，營養師表示，有些食物看似健康，但不一定健康外，還可能使人容易發胖，例如貝果、果乾、蔬菜汁、穀物棒，提醒民眾別以為是健康食物就放心吃，吃錯了會讓體重直升。

營養師張家榕在其IG分享6個讓人以為健康卻可能隱藏陷阱的食物，包括貝果、無麩質蛋糕、果乾與蔬果汁、非油炸洋芋片、穀物棒、消化餅乾。

她表示，貝果雖然外表不油膩，但也是精緻澱粉加上油脂製成，加上紮實，熱量不低；無麩質蛋糕可能用米粉（屬澱粉類）或杏仁油（油脂類）製作，但無麩質不等於少油，也不等於熱量低。

張家榕表示，果汁或果乾即使是原味的，在減肥時都不適宜食用。她解釋，果汁容易失控喝太多，一不小心就攝取過多熱量及糖分，且果汁的GI值高，導致血糖容易飆升。營養師黃乙心則曾表示，果乾是水果脫水後，體積變小，導致相同重量下熱量變得很高，人常會不小心吃過量，因而攝取過多熱量。

至於非油炸洋芋片，張家榕表示，寫著「烘焙」二字讓人感覺較健康，但油炸與非油炸的差別只是加工方式不同，和含油量多少無關。她並表示，穀物棒聽起來很健康，但有些糖分跟熱量並不低。此外，消化餅乾未必能幫助消化的功能，食用時要小心熱量數值。