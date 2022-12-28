總統蔡英文昨（27）日召開兵役延長記者會後久違地接受聯訪，被問到之後是否考慮多辦記者會，她回應會考慮，並稱需要時間做功課，前立委郭正亮狠酸這答案很差勁，跟她讀稿機用太久有關。

昨有記者向蔡英文提問，「這場睽違745天所舉行的媒體記者會，未來是否有除了國防以外的更多記者會？」蔡英文表示，這段時間她因為疫情，導致傳統問答的機會比較少，但大家若是有需求，會考慮安排，更強調她要做好功課才能解答問題，「你給我時間做功課嘛。」

對於蔡英文稱因為疫情導致問答機會減少，郭正亮今在中天政論節目《大新聞大爆卦》反問，那王必勝、陳時中每天開記者會「是怎樣？」他直言，蔡英文的回覆不是幕僚的答案，而是她自己的話，但她讀稿機讀太久、太久沒有動腦，結果就答了一個答非所問、已經脫離現實的答案。

郭正亮透露，聽說中天的記者有被提醒，「兵役問題已被問完，是否要問論文合疫苗相關問題？」代表蔡英文有在猜題，可她萬萬沒想到會被問「太久沒開記者會」的相關問題。