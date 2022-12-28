蔡英文總統昨親上火線說明兵役延長政策，民進黨立委鄭運鵬今以「役男家長」身份發聲，喊話政府應向家長舉行說明會，提升新制兵役的訓練內容及效益。

鄭運鵬表示，身為未來役男的家長，他認為，接下來政府的說明工作至少要有下面二項，這二項也是他在總統召集的會議現場，向相關部會提出的要求：

第一，一定要向家長舉行說明會，由於現在還在校的新制役男，不管是高中或大專生，他們本身因為沒有服過兵役，即使很多人正面看待恢復一年兵役，但是很多役男也會直覺上會擔心甚至反彈，畢竟，一來時間變長，二來，大部分聽到家長談到當年當兵，講起來即使有趣，也會認為當年太浪費時間。所以，政府有義務要讓家長們知道新制兵役的訓練內容、待遇、甚至好處，扭轉我們這一代對於過去當兵的成見，家長們有正確的概念，孩子們才有正確的想像

第二，從今天開始，政論節目和各種社團場合，要安排現役軍方主管、相關機關主管主動上場說明，尤其是政論節目，不能只靠民進黨的民意代表；他認為新式教召的宣傳工作就做得很好，他要求新制一年兵役的社會信任工作要做得更好。

而鄭運鵬也認為，新制的一年兵役如果做得好，也會帶來長遠的附加價值，要讓新一代的役男退伍後講到當兵，是一段光榮而有價值的人生履歷；透過合理的訓練和待遇，增加募兵志願役的意願，當一年兵有成就感，再簽下去成為志願役就不難；提高國軍的社會地位，有正面的服役經驗，出社會後就會正面肯定國軍的價值。他強調，現在很多人對國防將官的反感，成見就是來自當年當兵的親身經歷，因此必須要翻轉社會對國軍的刻板印象。