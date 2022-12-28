美股周二跌多漲少，台股周三開跌78.6點報14249.83點，電子股失色、航運和光電午後跌幅擴大，最低達14119.3、下跌209.13點，14100拉警報，尾盤台積電拉升，助大盤跌幅略收斂，仍失守14300、14200點整數關卡，也告失半年線約14313.78點、5日線約14300.25點。

周三終場，加權指數下跌155.33點或1.08%，報14173.10點，成交量增至1607.16億元；櫃檯指數下跌3.32點或1.81%，報180.13點，成交量略增至456.78億元。

晶圓雙雄台積電、聯電周二美股ADR同步下挫，周三權值股台積電(2330)開低走低，最低達446元、下跌2.4%，尾盤跌幅收斂，收跌1.31%或6元，報451元；聯電(2303)、聯發科(2454)則收跌超過2.5%幅度，日月光也跌逾1%，半導體類股帶量下殺。鴻海(2317)則持穩平盤。

高價股方面，500元個股僅富邦媒(8454)收漲4.42%、千金旭隼(6409)收持平，其餘一片黑漆漆，股王股后大立光(3008)、信驊(5274)分跌2.54%、4.47%，力旺(3529)、祥碩(5269)、創意(3443)跌幅4%以上。

觀光股大利多，雲品(2748)強勢漲停，八方雲集(2753)觸及漲停，寒舍(2739)、晶華(2707)、美食-KY(2723)也皆上漲半根漲停超過，觀光類指收漲3.69%，漲幅封王。由台玻(1802)領軍的玻陶股漲逾1%居次，百貨、鋼鐵、食品亦收紅，其餘族群均墨。

光電大跌2.38%最劇，電子、汽車、生醫、電子零件、半導體、航運均下跌超過1.4%。其中電子股弱勢，但電子、半導體成交比重雙雙上升至7.14、9.96個百分點，重回五成、三成占比。航運股方面，受美國「世紀暴風雪」抵銷大陸開放邊境利多，解封相關的航空雙雄長榮航(2618)、華航(2610)轉黑收跌，而貨櫃三雄跌幅加劇，萬海(2615)跌近4%最劇，長榮(2603)、陽明(2609)也跌約2%。

距離2022年度封關倒數兩個交易日，陸港股展開解封慶祝行情，加上年底作帳行情，但受美國經濟持續隱憂拖累，科技股下殺無光，加計外資休假，台股量能不足大挫。法人認為，因科技股庫存疑慮未消，市場觀望明年景氣變化，預料短線台股將維持在半年線附近震盪，等待量能回溫。操作方面，留意個股漲多拉回，明年具新品或庫存改善等題材性族群可留意。

國泰證期顧問處經理蔡明翰則表示，觀察目前美元資金與美國企業明年的展望，大部分仍可維持樂觀，整體架構而言，美國經濟衰退是因為GDP的回落，但企業獲利沒有大幅下降的話，經濟應該屬於溫和衰退，建議目前可以小量偏多操作。

展望明年台股行情，統一投信表示，隨著美國通壓力紓解，聯準會升息腳步放緩，對股市帶來的影響也逐漸鈍化。主計處預估台灣經濟成長也將於第一季落底，下半年景氣將優於上半年，有望帶動台股表現。由於台股本益比仍低，基本面具韌性，震盪的行情反而提供中長線投資機會，建議投資人以定期定額，淡定面對股市波動。

統一投信台股團隊表示，半導體股產業明年有機會呈現「先蹲後跳」，除此也關注看好網通及伺服器族等類股，在新平台發表的帶動下，明年營收有望重回成長軌道，而蘋果新機規格提升，也讓光學與散熱等相關族群受惠。