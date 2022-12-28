遠東銀(2845)為協助民眾解決跨境匯款三大痛點，宣布攜手萬事達卡推出具四大特色的「遠東商銀全速匯」，首創提供全台24小時跨境全額迅速到匯服務，至明年3月底以188元起的手續費優惠、提供7類幣別跨匯，搶攻海外網購、留學生、海外投資等3大族群需求商機。

跨境匯款為國際貿易及經濟活動的核心之一，據萬事達卡「2022跨境支付報告」指出，63％民眾有跨境匯款需求，提供海外親友資金運用，其中40％表示曾遭遇無法即時匯款帶來的生活不便與困境，不僅匯費成本高、且普遍須耗時7～10天才能入帳。

鑑於市面上現存的跨境匯款服務，普遍存在速度慢、匯費高、難追蹤等三大痛點，造成民眾在交易上及生活中極大不便，遠東銀為解決速度、成本、透明度不足等現實挑戰，宣布攜手萬事達卡，推出全台首家新型跨境匯款服務「遠東商銀全速匯」。

「遠東商銀全速匯」提供好便利、好快速、好掌握、低成本等四大特色，包括365天24小時全時段皆可匯款、最快數秒內就入帳，可透過APP即時察看進度，且推廣時間手續費僅188元起，為客戶串聯各種金融應用場域，打造具速度、準度、即時性的跨境匯款新興服務。

遠東銀總經理周添財表示，遠東銀深耕布局各項數位金融創新，近年陸續推出全台唯一的「線上大額換匯結合O2O線上線下金融交易服務」、首家「手機門號跨行轉帳－綁定多個金融帳號」、首創Bankee社群銀行、首創P2P及HR人資金融生態圈等。

周添財指出，此次攜手萬事達卡，推出全台首家新型跨境匯款服務「遠東商銀全速匯」，為創新版圖再下一城。萬事達卡台灣區總經理陳懿文指出，萬事達卡提供銀行端串接個人與企業即時支付，串聯全球逾100個市場、支援逾60種貨幣匯兌，提供更安全高效的交易網路。

遠東銀表示，「遠東商銀全速匯」在遠東商銀APP就能簡單操作，進行美國、德國、英國、澳洲、新加坡、香港、日本等7國原幣匯出服務，盼讓客戶隨時隨地均能輕鬆使用金融行動服務，感受「Banking in your hand, Anytime Anywhere」生活。