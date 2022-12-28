宋逸民主理的「藝起發光」教會最近掀起許多紛爭，其中前教友王瑞玲26日發文質疑該協會曾稱躲過太魯閣事件，但就她所知是假見證。今媒體報導，一名與該協會合作的「助理導播」則曬出行事曆，表示當天真的本來計畫搭火車前往，但訂不到，「9:28的408死亡列車也有訂但是人太多失敗。那天整天的票的都試過了，最後訂成的是12:58的426太魯閣」，反駁王瑞玲說法。

前醫藥美食記者王瑞玲透露，過去是「藝起發光」的副總幹事，2021年發生太魯閣出軌事件後，她先打卡表示在遊覽車上，正經過事發現場，引起媒體關注，「牧者竟告訴家人們，我們本來要坐這班車的『洗腦』資訊，導致家人們被事實蒙蔽，全部在不知情的情況下，變成國度事業的幫凶，在台上分享時做『假見證』」，她表示：「事實是……國度事業根本就沒有訂那班出事的列車，從一開始就是要坐遊覽車去花蓮」。

見此，據《三立新聞網》報導，一名幕後人員當年是該協會愛在四月天活動的助理導播，發文表示當天確實本來要搭火車，但最後一刻改成遊覽車，他還記得自己因為要早起感覺很火大，並表示自己和宋逸民不熟，只記得當時他請大家為此事禱告，「一個人要攻擊另一個人，真的不缺方法」。

該工作人員接著補充說，有網友指出發生意外的是「9：28分發車的太魯閣408車次」，並不是他文中所寫的「12：58的太魯閣426車次」，他記得408車次大家本來也要訂，由於搶票的人太多失敗，能試的車次都試過，最後訂到426車次，然而因乘客人數增加，才取消改成遊覽車，的確不是直接訂到408車次，但他強調「如果說『本來就是遊覽車，而刻意說是火車』，這也是錯的」，對此，王瑞玲暫無回應。