嘉義市竹村市地重畫案於1985年3月20日就畫定，當年規畫讓土地所有權人以自辦市地重畫方式進行開發，但逾37年來皆未有人提出申請，市府重新檢討後，認為公共設施用地占總重畫面積49.21％過高，可能影響開發意願，經重新檢討後，日前已獲嘉義市都市計畫委員審議通過，後續將盡速提內政部都市計畫委員會審議。

嘉義市都市發展處都市計畫科指出，竹村市地重畫範圍位在北港路和埤竹路一帶，1985年在變更高速公路嘉義交流道附近特定區計畫第一次通盤檢討時，畫定5.76公頃面積為竹村市地重畫範圍， 並指定以市地重畫方式開發，但迄今已逾37年，皆未擬定市地重畫計畫、辦理後續重畫開發。

因遲未見開發進度，市府依據內政部2013年都市計畫公共設施保留地檢討變更作業原則，重新檢討公共設施用地，都發處長黃緒信表示，經過重新檢討，已將原農業區檢討變更為第1種住宅區，並調降公共設施用地負擔從49.21％調降至32.74％，重畫面積也變成5.66公頃，以提高開發可行性。

黃緒信說，全案前後共召開7次本市都市計畫委員會專案小組會議，並積極協調、整合地主意見和各相關單位建議，日前12月21日正式獲嘉義市都市計畫委員會第144次會議審議通過，待修正計畫畫和計畫圖後，就會提報至內政部都市計畫委員會審議，等內政部通過、發布實施，將採公辦市地重畫方式來開發。

嘉義市長黃敏惠說，竹村市地重畫讓市民等太久了！要求相關單位依西區大發展、東區大進步的城市治理最高原則，加速竹村地區發展。