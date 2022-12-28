南投縣草屯鎮公所與獅子會合辦「2023元旦升旗將軍步道親子健行」活動，28日在草屯鎮陳府將軍廟舉行宣傳記者會，邀民眾元旦來陳府將軍廟廣場升旗，接著出發健行至七股神木，參加者可獲摸彩券，有機會抽中直立式冷凍櫃、50吋電視等大獎，當天除舞蹈、薩克斯風表演，還有農特產品展售。
草屯鎮長簡景賢2018年上任後整修南埔陳府將軍廟與坪頂山區之間古道，單程路程約3.6公里，命名為「將軍步道」，並舉辦元旦升旗暨親子健行活動，獲網路評選為全台十大特色升旗活動。
草屯鎮公所祕書長朱鴻森說，將軍步道沿途稻田綠蔭、農作古圳，中途可於人乘寺南埔精舍略作休息，在這裡還可領取手工皂作為獎勵品，沿上而來簾幕般「寬筋藤」形成天然迎賓隧道，終點為坪頂七股千年大樟樹。
草屯鎮公所指出，活動採現場報名，當天7時在陳府將軍廟廣場報名者可獲摸彩券1張，接著參加8時升旗典禮，8時半出發健走，成功登頂還可獲第2張摸彩券，預計10時半開始摸彩，包括直立式冷凍櫃、50吋及43吋電視數台、多輛腳踏車等多項大獎。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。