桃園市龍潭區缺乏大型停車場，市府交通局規畫地下1層、地下4層的龍潭運動公園立體停車場今年11月才剛啟用，卻有駕駛發現，入口顯示還有位置，沒想到開車進去不只找不到停車位，想繞一圈出去卻遇到死路，只能倒退嚕出來，誇張的是停車場才剛啟用，路面到處都是積水現象，停車停出一肚子氣。

桃園龍潭運動公園立體停車場，入口顯示還有位置，沒想到民眾開車進去找不到停車位，想迴轉還遇到死路，只能倒退嚕出去，民眾想停車停到一肚子火。（取自桃園市議員徐玉樹臉書／呂筱蟬桃園傳真）

交通局停車管理工程科指出，該座停車場設計皆依建築技術規則設計，因為基地腹地有限，且迴圈車道並非停車場唯一設計形式，在地狹人稠地區，行車動線常採非迴車動線來增加停車席位，另為了避免民眾開進滿位區無法迴車，該停車場也採精準智慧在席偵測系統輔助民眾停車參考，減少尋找停車位的時間。

停車管理工程科也說，該停車場試營運階段，觀察使用者還不習慣參考在席燈號停車，已研議拆除末端席位的車輪擋改為備用車位，在無人停放時可做為迴轉車道使用，車道設計寬度為6米，優於設計規則規範的5.5米，且在各樓層車道口還特別再設計寬一些，也是為了讓使用者有更舒適的立體行車空間，此外還在車道欄杆矮牆上以亮色油漆繪設行車輔助線條，增加邊界視覺警示。

至於地面積水部分，是因為近期因施工廠商為改善停車場地坪洩水不良問題，放水測試積水點並封閉部分車格，造成出入口剩餘車位判讀錯誤，造成市民使用不便情形，交通局已立刻協調維管及施工單位調整界面。