針對教育部公告111年大專新生註冊率，由去年7所暴增19所私校低於6成，私校工會理事長尤榮輝認為，主要在於不少私校誤判情勢，輕忽少子化的衝擊力道，才會出現「斷崖式」的招生缺額。

尤榮輝表示，私立大專校院111年新生註冊率低於6成的「淹水線」，由去年7所暴增為19所，最主要原因是不少私校誤判情勢，輕忽少子化衝擊力道，而未寄存名額自動減招，導致出現「斷崖式」招生缺額，加上疫情影響招收境外生，造成許多私立大專新生註冊率大幅下滑現象。

尤榮輝提到，因應少子化衝擊，各私立大專明年應該會增加寄存名額減招因應，同時減少採計入學測驗科目以降低入學門檻，預期112年新生註冊率會被人為操作提高美化，值得考生及家長注意。

尤榮輝指出，除了新生註冊率反應辦學狀況外，考生及家長也要注重學校規模，畢竟學生數直接影響學校收入，若學生數少於1000人，可能是「小而美」的大學，但更大的機率是「小而不美」的地雷學校。

尤榮輝建議考生及家長，透過教育部大專資訊公開平台查閱各大專的校務及財務資訊，注意學校的註冊率、學生數、生師比，更要特別注意財務資訊中的收支盈虧及財務警示燈號。

除校務資訊外，尤榮輝也呼籲教育部，儘速公告各校110年財務資訊，至少能於明年考生填選志願前完成資訊揭露，以利考生及家長選校前進行綜合性評估及判斷。

尤榮輝強調，依出生率推估，大專新生人數於117年才會降到谷底，未來5年私校冰河期的考驗更加嚴峻，挑戰私立大專的辦學能力，預計至少40所私立大專面臨退場危機。