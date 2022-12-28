中市昨天深夜發生一起母子雙亡車禍，伊拉克籍季姓男子與妻子李女推嬰兒車帶1歲兒子過馬路時，遭公車撞擊釀2死1傷悲劇。台中市長盧秀燕今天下午到醫院慰問家屬，李父泣不成聲要求盧要幫他們討回公道，悲痛喃喃自語：「我該怎麼辦」；季男也抱頭痛哭，盧秀燕抱住李父不斷安撫，允諾一定會全力協助。

盧秀燕下午到醫院探視慰問家屬，全家人悲從中來哭成一團，季男抱頭痛哭，李父更是泣不成聲，他要求盧要幫他們討回公道，哀痛感嘆地說：「我該怎麼辦」，盧秀燕抱著李父不斷安慰。

中市發生公車撞死母子悲劇，台中市長盧秀燕到醫院探視家屬，允諾一定會釐清責任、全力協助。（台中市府提供／陳淑芬台中傳真）

「非常不捨痛心！」盧秀燕指出，發生這樣悲劇，市府會全力釐清這起交通事故的原因與責任，並強調若未來有民事理賠協商、刑事訴訟等事宜，市府一定全力幫忙。

針對媒體詢問公車業者管理問題，盧秀燕強調，市府一定會持續要求公車業者，此案家屬有反應當時公車車速非常快，肇事責任已由司法機關偵辦中，將由檢察官進一步釐清真相。