山崎賢人與土屋太鳳10年間多次合作，笑稱像是親戚一樣熟悉。（Netflix提供）

由山崎賢人、土屋太鳳主演的Netflix日本驚悚生存影集《今際之國的闖關者》，第1季在全球播出後口碑好評不斷，相隔2年於推出第2季，除了視覺與特效效果再升級，原班人馬精彩演出之外，還找來了日本男神山下智久演出劇中的全裸角色「梅花K」久間欣治。甫上線3天就締造日本影集一週內最多觀看時數新紀錄，榮登Netflix Top10 全球非英語影集排行榜第一名，連帶掀起全球劇迷複習補追第1季。

根據最新出爐的Netflix Top10 12／19 -12／25的非英語影集排行榜統計，第2季自台灣時間22日下午4點上線後，3天內就以6119萬小時登上排行榜冠軍，締造了日本影集在1週內最多觀看小時數的紀錄，並且在上線不到1週的時間，就進入包含台灣等90個國家與地區的本日TOP 10排行榜，並獲得台灣等共9個本日冠軍記錄。此外，全球均有許多劇迷忙著重溫或是補完第1季的內容，連帶著讓第1季在一週內以1866萬個小時的成績衝上排行榜亞軍，《今際之國的闖關者》以共2季逼近8000萬小時的成績證明了在全球的超人氣。

該劇會有如此傲人的成績，男女主角山崎賢人、土屋太鳳10年來多次合作的好默契自是功不可沒，土屋太鳳日前受訪時就曾提到，每次見到對方聊起天來就會沒完沒了，感覺就像親戚一樣。日前記者會上，山崎賢人被問到想與誰搭檔時，表示自己希望和土屋太鳳成為搭檔，沒想到卻慘遭背叛，因為女方竟回答想和仲里依紗成為搭檔，讓山崎感嘆：「感覺好像被甩了。」

而山崎賢人受訪提到與山下智久的合作，也表示，對自己飾演的有栖良平來說，山下智久飾演的久間欣治是傳達了「非常重要東西」的角色，且存在本身究竟是人類或外星人也是相當奇妙之處，也因為山下智久把多年經歷的生活藉由演出久間欣治傳達給自己，讓他留下深刻的印象。此外，山崎也知道為了要維持那麼好的身材是件非常辛苦的工作，所以看到山下智久能夠完美維持身材就非常崇拜。他還爆料山下智久在拍攝現場基本上都光著身體，親眼目擊本尊的裸體而感到震驚，並忍不住好奇請教到底是吃了什麼才會變成那樣的身材，結果山下智久爽快地回答：「是雞肉啊！」