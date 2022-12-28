安力-KY(5223)布局車用等非NB領域，預估車用產品營收可望較今年翻倍，占營收比重亦有機會攀升至6%，安力-KY董事長許振焜表示，2023年會是比較辛苦的一年，我們戰戰兢兢如履薄冰，期望加強以非筆電類產品布局來彌補筆電勢微的部分。

安力-KY過去以電腦相關散熱產品為主，占整體營收比重85%以上，近兩年安力-KY致力於開發各種散熱產品應用，包括：家用遊戲機、伺服器及車用等，隨著非NB產品效益顯現，筆電占比持續下降，從2020年約85%逐年下滑至2021年的75%、今年前11月的68%，亦讓安力-KY體質越來越健康，降低全球大環境不景氣對公司營運的衝擊。

就非NB產品來看，車用部分，目前安力-KY車用散熱產品包括：光學雷達、車載鏡頭、車燈散熱、車載冰箱散熱系統、車用中控板、五金件與電源管理系統等，客戶以大陸新能源車供應商居多，包括：上海禾賽主要用於中國高階乘用車自動駕駛的光學雷達等，2021年整體車用營收占安力-KY比重僅約1%，今年前11月車用營收5300萬元，占比拉升至2.8%，安力-KY預期，2023年車用營收能夠較今年翻倍，營收可超過1億元以上，占營收比重有望上看6%。

在雲端伺服器方面，安力-KY表示，隨資料中心持續建、邊緣運算、AIoT、5G電信應用帶動下，混合雲和基礎建設持續成長，2022年到2027年全球伺服器出貨年複合成長率達6.1%，2023年北美大型資料中心業者Amazon、Microsoft、Google、Meta仍為市場成長主力，在缺料逐漸緩解下，2023年全球伺服器出貨預估年成長5.2%；預期2023年上半年隨新CPU平台Intel Eagle Stream推出和AMD Genoa放量將帶動部分伺服器換機需求，並預期ARM架構將逐步侵蝕X86架構的伺服器市場。

針對NB供應鏈移轉，安力-KY表示，NB供應鏈目前在昆山非常完整，大部分組裝廠都還在大陸，如果移出大陸組裝廠勢必先移動，必且有一定的規模衛星產業才會開始動作，安力-KY生產的散熱元件體積不大，用海運、空運方常便利，這些成本比起移動到供應鏈不完整的東南亞，成本可能還低一些；此外，安力-KY美系品牌客戶從2017年開始有一半以上產品，就是用海運/空運的方式，運送到菲律賓/泰國等地。可見美國NB大廠的供應鏈布局，在還沒有美中貿易戰之前，早就以全球化布局為主，安力具有彈性布局的生產能力，在此時更可充分展現台商供應鏈的韌性。