新北轄內知名繡球花園「高家繡球花田」青農高逢謙接手家業後，力求轉型，將傳統繡球花田打造為知名打卡點。（新北市農業局提供）

新北知名繡球花園「高家繡球花田」成為知名打卡點後，被IG官方關注到，轉發於IG官方版面破142萬讚數。（新北市農業局提供）

新北市農業局今舉行今年度績優農漁會及農漁民表揚典禮，邀請轄內30家績優農漁會及優秀農漁友參與，其中新北市農漁會也在第16屆農金獎的10個獎項中，奪下4組特優獎，另有3家農會獲得第11屆菁業獎，新北市長侯友宜今也頒發匾額及獎座，感謝農漁友的努力。

農業局指出，農委會每年都會舉行農業金融體系最高榮譽「農金獎」，表揚優秀農漁會在信用部經營體質、推動保險和協助重大農業政策的貢獻，全國有311個農漁會參賽，分為15組角逐10個獎項，新北市30家農漁會有12家上榜，像是中和、新莊、汐止和淡水農會都獲得特優獎。

另外，有3家農會獲得金融界奧斯卡之稱的「菁業獎」，蘆洲區、淡水區漁會也奪下特優肯定，除了農漁會獲得佳績外，新北轄內知名繡球花園「高家繡球花田」青農高逢謙也獲選為「第6屆百大青農」，咖啡、茶葉和蜂蜜等多項濃特產品也在全國性品質評鑑競賽取得佳績。

新北市農會理事長林讚枝說，侯友宜領導的市府團隊積極輔導、推動農會各項業務，除了透過「美味農業得來速」政策，振興農會超市與農友產品銷售，也致力推廣新北休閒農業發展，將文山農場打造成食農教育基地、環境教育場域，近期也輔導該農場取得休閒農場許可登記，讓農業達到生產、生活、生態平衡。

新北市青農聯誼會長盧苡甄說，市府對農漁會的青農相當照顧，今年青農獲獎人數比往年更多，也更年輕，謝謝市府照顧，未來青農也會與農業前輩一起努力打拚。

侯友宜說，今年新北農漁業表現亮眼，除了農漁會金融表現良好，青農也透過不一樣的創意設計包裝，得到全國最大榮耀，市府不只要持續精進電商平台、美味得來速等通路，還要持續建構銷售平台，並打造友善從農從漁環境。

侯友宜表示，新北轄內有28個漁港，本島最多，為了更符合現代化使用，市府改造14座漁港照顧漁民，並辦理全國唯一的「農漁民長者健康檢查」，守護漁民健康，未來也會持續成為農漁民最強後盾。