桃園跨年晚會除將刮起「韓」風，還有「魔獸」風，預估將湧入10萬人次以上，市府為預防梨泰院事件發生，將成立防踩踏小組，由警察局主責，配戴強力搜索探照燈，預防推擠後跌倒視線不良釀憾事。市長張善政強調這是他上任後首個大型活動，首重安全，務必讓活動圓滿。

張善政說，跨年晚會是他上任後的第一個大型活動，首重安全，除了成立防踩踏小組及救護站，也請警察局發揮維安專業，預先針對可能風險情境規畫因應作為，避免意外發生；第二要讓活動圓滿辦理，包含交通疏導及接駁、停車規畫、事後環境清潔等事項，請各單位共同努力，留給市民朋友美好的印象。

張善政指出，跨年晚會在高鐵前廣場舉辦，同時鄰近的桃園國際棒球場有五月天演唱會，青埔預期湧入大量車潮，他指示交通局善用資訊可變看板（CMS）發布動態交通資訊，也可與在地廣播電台合作，讓參與的民眾了解即時交通路線及停車資訊，另接駁車及市區公車應機動配合運輸，協助疏導人流。他也要求環保局協助環境善後工作，跨年活動結束立即清潔，盡速恢復原貌。

交通局長張新福說明，大眾運輸接駁規畫2線免費接駁車，分為桃園線（紅線）及中壢線（綠線），自12月31日18：00營運至翌日2：00，民眾可分別至桃園火車站後站或桃園客運中壢公車站（中壢元化路）搭乘；機場捷運也推出41小時不休班服務，民眾搭乘機捷或市區公車抵達「機捷A18高鐵桃園站」，即可抵達跨年晚會會場；另台鐵加開北上4班次及南下7班次列車服務外縣市民眾。

自行開車前往的民眾，會將跨年晚會與五月天演唱會的交通動線分流，請民眾依道路引導標誌行駛；周邊約可容納約3000輛汽車停車，駕駛可開到高鐵站前廣場臨時停車場及周邊步行可達的民營停車場。12月31日15：00至翌日02：00也開放紅黃線路邊停車，詳細開放路段及其他交通最新資訊，請上桃園跨年晚會活動官網（https://reurl.cc/ym0XdD）查詢。

警察局長許錫榮表示，為確保車行動線、人潮進出順暢及觀賞煙火的落焰安全，跨年晚會交通管制將分三階段進行：第一階段自12月31日15：00起至112年1月1日01：00，管制地點為高鐵站前東路一段（高鐵站前路至領航南路間靠會場側）；第二階段自31日23：00起至翌日01：00，管制地點為高鐵站前路（靠會場側）、高鐵站前東路一段（雙向）、高鐵站前西路一段（靠會場側）、領航南路三段（靠會場側）、青山路（雙向）；第三階段自31日23：50起至翌日00：30，管制地點為高鐵站前路（靠高鐵站側）、領航南路三段（靠活動中心側）。

觀旅局代理局長施照輝表示，「2023 SHOW TAOYUAN桃園跨年晚會」地點於桃園高鐵站前廣場，活動時間為12月31日19：00至112年1月1日00：30，邀請AKIRAxSHOKICHI from EXILE、Ozone、PINK FUN、鼓鼓 呂思緯、J.Shoen、同理、熊仔、Mavis瑪菲司、宇宙人、白安、丁噹、吳卓源、韓團VIVIZ等藝人精彩演出，並邀請桃園永豐雲豹球星「魔獸」霍華德（Dwight Howard）一起倒數，晚會全程將由年代MUCH台、年代APP、MOD壹電視綜合台、壹電視YOUTUBE、壹電視APP、壹電視FB、桃園市政府觀光旅遊局「樂遊桃園FB」進行直播，歡迎民眾收看。