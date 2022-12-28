受到大陸疫情升溫以及明年一月起全面解封影響，中央流行疫情指揮中心今天宣布，自明年元旦零時起至1月31日實施大陸航班常客加強檢疫專案，凡自大陸四個直航點入境的旅客，以及金馬地區春節交通專案的來台旅客，都應於機場、港埠接受唾液PCR採檢。

指揮中心表示，此專案是因近期大陸疫情升溫且資訊不透明所設立，且目前已有多國針對大陸的入境旅客加強檢疫措施，雖然目前仍未開放陸客來台觀光，但為保障國人健康安全，及早偵測高風險變異株，因此頒布此專案。

指揮中心說，本項措施包含在機場、港埠進行唾液PCR檢驗，完成檢驗的旅客得回住所進行0＋7的自主防疫，如檢驗出陽性必須依規定進行5＋N的居家照護及自主健康管理，其陽性檢體也會送至疾管署昆陽實驗室進一步分析病毒定序。

指揮中心提醒，新冠疫情變化難測，除上述大陸加強採檢措施外，其餘入境旅客，入境時或入境前14日內有疑似新冠症狀者，仍請主動洽機場（或港口）疾管署檢疫人員，配合健康評估及採集唾液檢體後，於搭車前往住所時，務必全程佩戴口罩及落實手部衛生。