脹氣十分常見也困擾著許多民眾，肚皮緊繃的感覺實在難受。導致脹氣的因素有很多，包括吃東西太快和月經出血。但有些食物含有大量的碳水化合物，往往會導致多餘的氣體，使你的胃感到緊繃。如果你有腸激躁症（IBS）、乳糜瀉和小腸細菌過度生長（SIBO）等疾病，乳糖不耐症（Lactose intolerance），可以嘗試多吃低FODMAP食物來改善。

據健康資訊網站health.com整理報導，我們的身體無法消化FODMAP（發酵性寡糖、雙糖、單糖及多元醇）食物中的碳水化合物，因此我們的小腸不能完全吸收，所以未消化的碳水化合物積累起來，造成過多的氣體和液體，這就是腹脹的罪魁禍首。

另外還有一些體質的人無法消化麩質，這是因為體內的酶不能完全消化麩質蛋白質。此外，含有大量纖維的食物，如豆類和青花菜，也會導致氣體過多。

如果你在飯後感到腹脹不舒服，可能是時候看看你所吃的食物類型了。導致腹脹的食物包括：

青花菜、高麗菜和甘藍菜、豆類、乳製品、蘋果、鹹的食物、洋蔥和大蒜、西瓜、小麥等，當然還有許多會導致脹氣的食物也需要留意。

嘗試低FODMAP食物，可能有助於緩解腹脹。（Shutter Stock）

相反，多吃一些低FODMAP食物，將有助於緩解脹氣。不會引起脹氣的食物包括：黃瓜、蘆筍、芹菜、胡蘿蔔和麵條南瓜、雞肉、魚、香蕉、木瓜、鳳梨、藍莓、葡萄、覆盆子、草莓、含益生菌的優酪乳、康普茶、茴香種子、薑、薄荷、洋甘菊、薑黃和肉桂，除了上述這些之外還有很多低FODMAP的食物，可以循關鍵字來查找。