年底到了，不少公司發出2023年1月的行事曆，一名網友分享朋友公司的行事曆，忍不住羨慕地說，1月有31天，朋友足足可以休18天，且這些還不包括額外排休和無薪假的部分，所以真正的上班日甚至有可能少於13天，引起網友熱議，多數人看到這麼多假卻猛搖頭說，這很不妙吧，如果休假多薪水也變少，那寧可去上班。

一名網友今在臉書社團《爆廢公社公開版》上分享朋友公司的排休，從照片中可見，1月總共有31天，但休假日就有18天，除了元旦連假與農曆年假之外，原PO的朋友每周五都放假，而且連需要補班的1月7日也不用上班，讓人看了好羨慕。

朋友1月爽休18天，網友卻覺得不妙。（圖／翻攝自爆廢公社公開版）

該網友指出，朋友公司1月的行事曆超爽，一堆假可以放，而且據朋友所言，還不包括員工本身請假排休與無薪假的部分，因此本來扣一扣1月應該要上13天班，但是再額外排休的話，可能連13天都不到。

貼文引起網友討論，不少人卻搖頭直呼，這不太妙吧，「1月看到很多公司的班表都長這樣，只有一個慘字」、「如果休假=收入減少，我寧可別休太多天」、「現在外面的景氣真的不好」、「現在外面景氣真的很差，很多公司行號已經在輪流休無薪假一陣子了」、「這樣休在目前很常見的，有人1月甚至只上9天，你可以開心一下下。」