獨行俠明星後衛東契奇（Luka Doncic）上演精采個人秀，單場砍下60分、21籃板及10助攻，完成驚人的大三元數據，其中替獨行俠投進扳平比數的補籃更是至關重要，東契奇隨後瘋狂揮舞著雙手，興奮秀出超萌舞姿，而談到這支令人印象深刻的舞蹈，東契奇則表示自己以為投進了致勝球贏了比賽。

第四節剩下4.2秒結束，領先3分的尼克選擇以犯規戰術送東契奇站上罰球線，先追回一分之後，東契奇第2罰故意不進來爭取籃板，經過一陣混亂之後，球正好落在了東契奇手上，他以追平補籃幫助獨行俠成功進入延長賽。

進球後的東契奇也按耐不住內心喜悅，張大嘴巴並不斷甩動著手臂，連獨行俠老闆庫班（Mark Cuban）也很喜歡，在推特徵求廣大粉絲的意見，替東契奇這可愛的舞姿取名字。

WHAT IS EVEN GOING ON?!?!?!?! pic.twitter.com/vIqiIHMXmU — Bally Sports Southwest (@BallySportsSW) December 28, 2022

不過也有網友表示，東契奇完成進球後一度看向裁判，似乎想博取加罰一球的吹判，但也就是沒有這次的進算加罰吹判，東契奇才能完成史詩級的60分外帶21籃板的超級大三元，單場獨得60分也是獨行俠隊史新高，刷新諾威茲基（Dirk Nowitzki）在2004年12月3日面對火箭寫下的53分紀錄。