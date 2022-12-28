工作能夠帶來收入，幫助維持生活品質，因此許多人都很關心自己的事業運。命理網站「運勢君」分享，巨蟹座、處女座和天蠍座的人，事業運在2023年將迎來重大轉機，只要好好把握機會，多留意身邊的貴人，升職加薪就不再只是夢想。
▎巨蟹座
巨蟹座的職場運將在2023年迎來轉機，這段期間你們可以多做一些利己利他的事情，例如積極幫助同事、帶領大家完成一些小事，以增加別人對你們的好感與印象；如果工作是有業務往來的類型，就要多注重小細節，藉此打動客戶，這會讓你們有意想不到的收穫，也能讓你們在未來有不錯的工作機遇。
▎處女座
處女座的工作能力非常優秀，但難免有小人在背後說三道四，導致你們的名聲變得很差，甚至影響人際關係。不過近期處女座的事業運將迎來不小的轉變，小人也會被你們收服，當你們的能力提升、氣場更強大以後，即使有人在背後說閒話也不用害怕，只要踏實完成本份，就不會受人牽制。
▎天蠍座
天蠍座在職場中很受歡迎，無論同事還是上司都對你們十分信任，但在事業成就上總是差臨門一腳的機會，在同一個位置待太久，心中難免會有些不平衡。不過未來一段時間，天蠍座可以多留意身邊的人，有可能會給你們不錯的機會，或是邀請你們跳槽、轉職，建議天蠍座要多請前輩和業界人士幫忙評估，挑選對你們最好的選擇。
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