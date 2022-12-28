北捷呼籲2線進場、3線離場，避開候車人潮。（北捷提供／李奇叡台北傳真）

跨年活動將至，以南韓梨泰院事件為鑑，台北捷運公司嚴陣以待，加強提升「重點管制車站出入口擴大淨空緩衝區域」、「人員舉牌宣導」及「運用『捷運人流資訊管理系統』」3大因應措施，今年依然循例42小時不收班，於重點車站加派440位服務人力，同時派員在排隊人潮處說學逗唱，舒緩等候旅客情緒，更首次在市府站、台北101／世貿站重點出口擴大淨空緩衝區。

北捷站務處處長胡正倫表示，今年循例在12月31日6時起至明年1月1日24時，42小時不收班，而全系統包含運務、維修、清潔、保全、志工及捷警等，共投入服務人力約2800人，其中市政府站、台北101／世貿站、國父紀念館站、象山站等4個重點管制車站，會加派超過440名服務人員協助疏導車站人潮，必要時啟動人潮管制措施，以維護旅客安全。

北捷也會選派站長、站務員、司機員及維修員組成「潮天團」，派駐在上述4個重點車站的7個重要出口制高點，除了眼觀四方注意旅客安全及需要，在車站人潮管制時也會說學逗唱、出題讓民眾腦筋急轉彎，並不時發送神秘小禮物，以輕鬆活潑的方式，紓解現場排隊等候進站旅客的情緒。

胡正倫指出，今年也首度在人潮最多的市政府站2號出口、台北101／世貿站5號出口，擴大淨空緩衝區，範圍約為1公尺×5公尺，現場加派人力並加強舉牌宣導，請大家「不要推、不要擠，保護別人和自己」。

至於防疫措施，胡正倫強調，站內會維持消毒頻率，也請民眾務必佩戴口罩。

北捷補充，為加強疏運跨年活動人潮，主要路線板南線及淡水信義線，自31日晚間7時起以最密班距行駛提供服務，板南線最短班距為2至3分鐘，淡水信義線最短班距為3分鐘；此外，淡水信義線晚間7時過後均延駛至象山站，其他路線亦將視人潮狀況彈性調整班距；另外環狀線部分，為降低夜間營運引發聲響影響沿線居民，凌晨12時後採限速40公里營運模式。

北捷強調，為配合台北市政府週邊道路分階段管制措施，台北101／世貿站4號出口於31日晚間10時起封閉，市政府站2號出口與轉運站鐵門於晚間9時30分封閉，與市府轉運站地下連通道於晚間10時封閉；市政府站3號出口與微風信義連通道亦於晚間10時封閉。

另外，板南線國父紀念館站5號出口，由於通道較為狹窄，考量旅客安全，將於晚間8時關閉，引導旅客由3號出口進出。而除了鄰近會場的重點車站外，其他車站也將視人潮適時進行「月台疏導管制」、「收費閘門疏導管制」、「出入口疏導管制」等三級管制。

北捷呼籲，進場時，多多利用板南線、淡水信義線「2線搭乘」，而鄰近跨年活動現場的市政府站及台北101／世貿站，會視車站人潮狀況，適時採取部分列車過站不停措施；散場時，選擇板南線、淡水信義線、松山新店線「3線離場」，儘量到國父紀念館站、永春站、信義安和站、象山站、南京三民站等站搭車，避開市政府站、台北101／世貿站候車人潮。

此外，貓空纜車為配合跨年活動，與台北市貓空休閒產業社區發展協會合作，首度開放貓空站儲車區舉辦「貓空茶醺派對」，結合每年秒殺的煙火車廂，推出限量跨年煙火派對活動。屆時貓纜將延長營運，於明年1月1日凌晨2時發出末班車，視現場人潮情況至旅客疏運完畢為止，31日晚間10時以後，貓空站及纜車動物園站採合併排隊搭乘，不分一般車廂及水晶車廂。