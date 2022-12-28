國民黨全國正副議長選舉跑票、同室操戈情形頻傳。中廣董事長趙少康今批評，國民黨主席朱立倫至今未說明原因，「只見跳船，哪來同舟」？國民黨文傳會副主委林家興表示，這次正副議長違紀多，「與同舟計畫沒有直接必然的關係」。

林家興說，去年推動同舟計畫特別專案，至今共加入7萬多名黨員，讓總黨員數逾45萬人，極大擴張國民黨在台灣社會的基礎與政治光譜，也希望團結更多願意認同中道、理性、穩健、務實路線的人，一起加入國民黨打拚，但這並不影響國民黨維護黨紀與捍衛民主精神的決心，黨紀處分一樣是該怎麼辦就怎麼辦。

林家興指出，針對最近正副議長選舉違紀情形，高雄、台南基隆與花蓮等縣市黨部都已在最短時間決議開除違紀黨員，並呈報黨中央；而九合一大選至今，中央考紀會已積壓很多違紀案，考紀會會在1月初時開會一次處理。

對於違紀前後自行退黨黨員，林家興表示，考紀會還是會對這些違紀黨員做出如開除黨籍等黨紀處分動作，該怎麼辦就怎麼辦，「國民黨不是你說來就來、說走就走」。

林家興說，國民黨在九合一勝選後沒有一私自滿與高興，始終謙卑、持續為人民拚好日子，也專注在接下來的1月8日與3月4日兩場立委補選延長賽，要一步步贏取人民的信任。