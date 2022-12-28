永豐銀行推出多元化、低門檻理財工具，迎接18歲至20歲的全新青年族群；永豐銀行28日表示，隨著民法調整，自明年元旦起，年滿18歲即可自行開立銀行帳戶或理財投資基金等，也使得銀行的主要服務客群從原本的20歲以上再向前延伸。永豐銀行貼近青年族群需求，提供低門檻創新服務，包括數位帳戶－大戶DAWHO、百元基金及ShareShares定時定額存美股等。

永豐銀行指出，近期也攜手UBA冠軍－政大雄鷹籃球隊推出全新影音短片，以幽默詼諧的方式與青年族群對話，扮演理財新鮮人的最佳夥伴。

永豐銀行表示，旗下金融服務與時俱進，滿足人生各階段理財需求；從線上立即開立數位帳戶大戶DAWHO為起點，集結四大個人核心服務－消費、投資、儲蓄與彈性資金；同步提供多元化、低門檻理財工具，包括逾300檔百元基金、最低申購金額只要新臺幣100元起；ShareShares定時定額存美股則只要新臺幣1,000元即可投入美國市場精選30檔ETF及個股，協助青年或小資族逐步累積資產。

除金融服務貼近青年族群需求外，永豐銀行表示，自2019年起，連續四年贊助政大雄鷹籃球隊，支持學生在球場上拓展人生視野；為讓更多青年族群認識便利金融服務，在人生球場上也能出奇制勝，特別邀請政大雄鷹籃球隊的人氣成員林彥廷、莊朝勝跨界演出影音短片，影片中，「學長」林彥廷以灌籃美技叱吒球場並能善用各項投資理財工具、累積人生財富，帥氣身影則成為「學弟」莊朝勝的學習榜樣。