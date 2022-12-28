港式燒臘店深受不少饕客青睞，一名網友表示，坊間的燒臘店大多看起來髒髒的，店裡的地板、桌椅、牆面等都有油汙，料理檯更布滿陳年油垢，認為做餐飲業應維持環境整潔，但大多數的網友卻認為燒臘店門面太乾淨都不好吃，還說「髒才是醍醐味」。

原PO近日於PTT八卦版指出，多數的燒臘店都看起來油油的，地板和牆壁也有油汙，料理檯滿是油垢，令他看了倒胃口，質疑「到底為什麼燒臘店都這麼噁心？弄乾淨點很難嗎？」

貼文曝光，網友也紛紛留言，「吃過乾淨的，真的難吃」、「太乾淨會不好吃」、「乾淨的真的難吃，沒騙你」、「才不要吃什麼乾淨的燒臘店」、「乾淨不好吃，髒才是醍醐味」、「看起來到處都油的才好吃」、「整間店越油越好吃」、「乾淨的燒臘店沒吃的價值」、「這是燒臘店美味的秘訣」、「油膩膩才是美味的來源」、「店太乾淨 ，代表無心追求料理的美味啊」、「正宗港式就是要地板踩下去會噗滋噗滋」。

但也有人分享經驗說，「我在新莊捷運站附近吃過好吃，環境也整理得很乾淨，真的是店家要不要維持而已」、「還是有好吃又乾淨的！海山中學旁邊有一間燒臘很乾淨」、「中和永康街有家滿乾淨的，也很好吃」。