宋逸民成立的《藝起發光》教會，傳出小甜甜（張可昀）因理念不合離開後，接連遭昔日教友爆料出9大爭議，引起教友出走潮，掀起軒然大波，對此，藝人唐玲除了坦言教會給予很多支持外，更揭露宋逸民「私下真實面」。

根據《三立新聞網》報導，唐玲表示先前在《藝人之家》教會時，宋逸民是自己的小組長，但聊天內容多是跟教會有關的事，雖然彼此交情不深，但宋逸民及宋達民當時主動幫她主持父親的告別式，讓她不會感到無助及害怕，而在教會這段期間，她更從原本孤僻的性格，學會開始融入團體生活，除了體會到很多人的心路歷程，也學習到很多事是可以分享，甚至能夠伸出援手幫忙彼此。

對於收入的十分之一做奉獻，唐玲表示雖是聖經教導，但要不要做全取決於每個人的自由和選擇，絕對不會被任何人強逼做此事，接著強調「從十一奉獻發現財務狀況，也相信教會的奉獻會用在有意義的事情」。

根據《壹蘋新聞網》報導，宋逸民擔任牧師的「藝起發光教會」近來處於風尖浪口，據悉，他與老婆陳維齡為了安撫教友，並且平息此次危機，選在景美一棟由信徒捐獻千萬的教會大樓，召開緊急禱告大會，如今更傳出宋逸民不滿宋達民先當上牧師，竟所有人的面拿著麥克風說：「我再也不會來」，接著便另創「藝起發光」協會，根據知情人士透露那段時間「兄弟倆完全不見面、不交談」。