TVBS寵物旅遊實境節目《萌寵明星粗乃玩》，由Sandy吳姍儒主持，帶著自家萌寵「呵喜」（長毛臘腸狗）一起走遍全台寵物友善景點、餐廳、交朋友。第二季首集，邀請到浮誇系女神王思佳跟愛犬「Snow」來拍寵物沙龍。

穿著粉紅色澎澎裙的Snow原本一身貴婦樣，沒想到跟「呵喜」見面，兩隻狗互相吠，王思佳也對Snow說：「你怎麼一秒變潑婦。」王思佳跟Sandy帶著萌寵一起拍寵物沙龍照，「呵喜」第一次穿上澎裙，拍起照來也特別有狗明星的架式，讓Sandy大喊「滿意」。

王思佳談與Snow的相遇，原本是一件喜悅的事情，沒想到接回家的第二天，Snow一動也不動，當下王思佳立刻送狗狗去醫院，檢驗後發現是生病，醫生告知王思佳這種病無藥可醫，只能靠狗的意志力撐下去，要決定救還是不要救，但也不一定救得活。王思佳聽了崩潰說：「只有1％的機率我都救。」

她也天天跟Snow喊話，只要活下來就讓牠當「爽狗」。外人都會覺得她讓狗過得過於浮誇，王思佳也解釋：「這是我跟Snow的約定，因為牠度過生死難關，就是注定要跟著我。」

即將迎接兒子的Sandy也趁機跟前輩王思佳請教毛小孩跟小孩相處的方式，王思佳說Snow跟女兒對他來說手心手背都是肉，只要抱著女兒，也會抱著Snow，讓毛小孩知道愛沒有被分掉。現在女兒看到Snow都會叫牠一聲「姊姊」，是一個很好的成長。吳姍儒表示《萌寵明星粗乃玩》是她跟呵喜一起完成的節目，相當的重視，吳姍儒也答應一定會錄完第二季再去生小孩，敬業態度令人佩服。