教育部今天公布111學年各大專校院新生註冊率，高達19校註冊率未達6成，其中包括18所私立大專校院及國立台東專科學校，註冊率僅47.29％，是唯一未達6成的公立學校，另高苑科大註冊率僅24.51％，是全台最低。

針對註冊率未達6成，國立台東專科學校回應，感謝大家的關心，對於相關新生註冊率問題不予回應，一切依教育部公告為準。據了解，該校去年及前年皆有註冊率偏低情形，學校當時表示，面臨少子化及人口外流嚴重，只能多推銷學校、吸引外地生前來就讀。

教育部每年底公布當年的大專校院辦學狀況，提供「學生類」、「教職類」、「研究類」、「校務類」及「財務類」5大公開資訊，民眾可從中看出各校註冊率及財務狀況，避免在升學時進入即將退場的學校。

一般來說，大學註冊率如果低於6成，代表招生狀況不佳，在少子化趨勢愈來愈嚴重的情況下，未來可能面臨更大的經營困難。因此，註冊率6成被視為「淹水線」，在淹水線以下的學校，未來生存面臨困境。

此外，111學年有8所大專校院註冊率達100％，包括清大、成大、中興、陽明交大、中央、台科大、北科大、一貫道崇德學院及唯心聖教學院。