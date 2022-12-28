行政執行署長林慶宗。（陳志賢攝）

法務部長蔡清祥。（陳志賢攝）

法務部行政執行署28日表示，為貫徹「科技化的法務部」政策，提升行政執行效能，不斷致力於如何讓法拍資訊更加公開、透明，提升民眾對法拍的興趣及應買意願。自去年起即率先啟動「法拍千里眼計畫」，正式開啟科技化看房、選地新模式，廣獲各界好評。近來花蓮分署更進一步推出「運用遙控無人機空拍不動產」之創新措施；士林分署則嘗試將VR（虛擬實境）技術運用在法拍標的之觀覽體驗，將最新科技與法拍結合，大幅提升拍賣效能。

行政執行署長林慶宗說，法務部長蔡清祥2020年5月20日就已公開揭櫫「科技化的法務部」政策，就所屬五大系統進行AI部署，超前規劃，期能大步跟上科技之發展。行政執行署為貫徹科技化執法的政策，自去年1月起即已全面實施「法拍千里眼」計畫，針對空地或無人居住之空屋，民眾可於拍賣網站點選「360度環景圖」觀看，不受時空限制、免出門免奔波、不受疫情影響。

其中，花蓮分署更率先提出「運用遙控無人機空拍不動產」之創新措施，突破地形及地理環境限制，利用遙控無人機從空中及立體視角拍攝法拍物件，一改過往以平面視角的觀看體驗，讓民眾更加清楚掌握法拍物件外觀與周邊環境。

另士林分署近來首次受連江地檢署囑託拍賣大陸籍抽砂船，有鑑於船舶遠在馬祖，以及船舶內部儀器之複雜，即積極思索如何能提升民眾進場投標應買意願。

士林分署一方面力求突破時空限制，便利民眾以最簡單便捷之方式觀覽拍賣標的；另方面也希望能將船舶內部儀器設備充分揭露展示，決定運用360度全景相機拍攝船舶內外，並製作成「虛擬實境」影片（VR影片），使民眾不必遠赴馬祖登船，即可透過VR設備實境體驗，千里之外亦能如親臨現場一般。

有此次查封拍賣抽砂船的發想，士林分署也進一步將VR設備之運用推廣到其他不動產（例如房屋）或動產（如高級名車）內部之觀覽，預期將可有效增加民眾進場投標應買意願，大幅提升拍賣效能。