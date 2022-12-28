無懼俄烏戰爭、疫情、通膨、以及升息等不利因素影響，經濟部加工處轄下科技產業園區因車用、網通、高速運算等產品需求維持高檔，帶動半導體出貨持續成長，科技產業園區今年營運的公司數、貿易額、營業額、以及出口數等4項數據，同創歷史新高，員工數9萬人則是35年來高，其中，營業額將首破5,000億元，加工處長楊伯耕28日表示，園區未來將持續推動空間擴充、廠商輔導、低碳永續等，全力協助廠商在詭譎的時局中持續獲利，以帶動園區營運再創高峰。

經濟部加工處長楊伯耕28日在年終記者會指出，今年全球經濟景氣雖然受到俄烏戰爭、疫情、通膨、以及升息等不利因素影響，但，因車用、網通、高速運算等產品需求，維持高檔，帶動半導體出貨持續成長，讓加工處轄下的科技產業園區，今年前10月的營運，各項數據都維持成長趨勢，並已接近或超越去年水準，全年都可望創下歷史新高。

他預估，如果再加上11月和12月的數字，今年全年的公司家數將達750家，比去年同期的715家，年增4.90％，出口額190億美元，比去年的167億美元，年增13.77％，進口額120億美元，比去年的117億美元，年增2.56％，今年全年營業額將首度衝破5,000億元，比去年的4,656億元，年增7.39％，這4項都將創下歷史新高紀錄，可說是科技產業園區（前身為加工區）創設半世紀以來的最佳成績。

至於園區廠商僱用的員工數將達90,000人，比去年的85,758人，年增4.95％，只是35年來的新高，對此，楊伯耕表示，由於加工區1966年創設時，屬於勞力密集產業，因此，員工數最高是落在1987年的9萬多人。

他說，目前科技產業園區提供的多屬高科技職缺，今年員工數達90,000人，可說是已回復70年代傳產外移前的水準，對活絡中南部就業繁榮與薪資成長，質與量都具有明顯貢獻。

楊伯耕指出，在營運成長的帶動下，今年科技產業園區還引進多個具指標性的重大投資，包含緯創集團投資逾百億元，興建車載及工控面板燈塔工廠、矽品精密投資199億元，興建高階封測廠、光寶集團投資逾百億元，興建高雄研發生活園區及二期營運中心、以及昇陽半導體投資73億元，興建智慧化晶圓再生製程廠等，而「前瞻智造基地」也於今年落成啟用，並在一推出時，就立即滿租，累積投資額高達124億元，展現暢旺的投資動能。

楊伯耕表示，展望新的1年，全球雖然仍將籠罩在景氣衰退的風險下，但，根據預測顯示，半導體產業將在明年下半年回溫，並在2024年恢復成長，為了因應未來發展局勢，加工處正積極進行屏東園區擴區的招商、以及高軟園區二期的開發等，並持續強化空間再造及廠商輔導等工作，以全面提升園區競爭力。