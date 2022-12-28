明年不容樂觀。國泰台大產學合作團隊28日公布，預估2023年台灣經濟成長率由原先預估的2.7％下調到2.3％，且最慘的情況可能跌破2％，即全年經濟成長率最差可能只有1.5％，最好的情況也從原先預估的4％降為3％。

主要原因是國泰台大團隊分析明年全球景氣將放緩，電子業上半年要持續「去庫存」，加上需求疲軟，外需改善有限，出口恐受影響，並造成投資下滑，即出口及投資兩大引擎都「熄火」，僅民間消費因為基期低，在後疫情時代消費需求提振，是能支撐經濟成長主要力道，估明年台灣經濟成長率極大可能在2.3％，比中央銀行預估的2.53％、主計總處估的2.75％要低，但比各經研機構預估中位數2％要略樂觀一點。

至於今年全年台灣經濟成長率也從原先估的3.2％，下修為3％；另外因為全球需求放緩，原物料價格下滑，國泰台大團隊估明年台灣消費者物價指數（CPI），可從原先預估的1.8％下修到1.7％，與央行估的1.88％、主計總處估的1.86％差不多，都是預估在2％以下。

因為出口及投資面臨不確定性，國泰台大團隊預估，明年初台灣景氣將面臨溫和衰退的風險，第一季經濟氣候可能出現象徵景氣衰退的「雨」，機率在40％以上。

但國泰台大團隊主持人之一的徐之強表示，因為全球經濟明年放緩，台灣出口不樂觀、電子業去庫存，廠商也會趨於保守，投資亦會受影響，因此明年兔年的上半年可說「前兔無力」，經濟前景黯淡，但下半年可望好轉，才有望「鴻兔大展」。