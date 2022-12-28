國發會28日召開淨零轉型之階段目標及行動記者會，確定2030發電占比燃氣50%、再生能源27至30%、燃煤20%等目標，逐步降低能源依賴度。

12項關鍵戰略，其中經濟部負責風電光電、氫能、前瞻能源、電力系統與儲能、節能等5大項目，其中氫能目標訂出2025年發電裝置容量要有91MW，2030年891MW、2050年7300MW，建立氫能混燒及專燒運維技術，達成氫能發電目標在2050年要達到9~12%。前瞻能源部分將前生質能後海洋能的發展目標，其中 生質能在2030年減碳量達218至400萬噸。

太陽光電與離岸風電的裝置容量會大幅增加，會從2020年的9.6GW成長至2030年的45.46GW至46.12GW，其中離岸風電有13.1GW，太陽光電有31GW，希望透過風光兩大項目來滿足電力供應。至於在節能方面，訂出節電345.7億度，並且搭配運具電動化，逐步降低排碳量。