九合一選舉剛結束一個月，各縣市新團隊才剛就職，但2024各政黨將如何布局，已成為各界關注話題。日本產經新聞台北支局長矢板明夫認為，若副總統賴清德真的要代表民進黨出戰總統大選，最大的問題其實在美國身上。

矢板明夫今（28）日在網路節目《新聞不芹菜》接受專訪表示，若2024總統大選，藍綠分別派出新北市長侯友宜、賴清德出戰，兩人目前都還有屬於各自的不同問題需要解決。

「如果提到九二共識的話，那（侯友宜）可能就會很辛苦了！」矢板明夫指出，國民黨在團結問題上一直有問題，如果能好好整合侯友宜的話，民進黨就會非常難選，不過侯最大的問題是對台灣未來最重大的事情（兩岸關係）仍沒有論述，雖然過去身為新北市長可以避開此問題，但如果要選總統的話，須有一套完整的說法讓大家放心。

「賴清德最大需要征服的，不是選民也不是對手，而是美國！」矢板明夫分析，台灣本土派的總統，如前總統李登輝、陳水扁，在很多事情上都想「綁架」美國，讓美國很尷尬，而現任總統蔡英文則在配合美國這件事情上做得很好。

矢板明夫直言，若賴清德在外交上能真正繼承蔡英文路線，包括美國、日本等國際社會都會接受他，但賴有時候很頑固，「如果他讓美國人覺得不放心的話，那就不好說，因為美國被陳水扁害慘了嘛！」