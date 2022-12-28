雲林縣「飛雀餐桌行動」，以水林鄉地瓜與黑豆為料理主軸。（張朝欣攝）

雲林縣「飛雀餐桌行動」集結在地小農推廣農特產，28日在水林鄉舉辦「水林流動的風與黑色金礦場」活動，水林鄉為全台地瓜最大產區，產量占全台15％；黑豆與黑米經東北季風吹拂，不需落葉劑即可完成黑豆乾燥，吸引來自全台各地民眾參與，享用雲林優質農特產與體驗挖地瓜、採黑豆樂趣。

「飛雀餐桌行動」由西螺鎮御鼎興醬油經營者謝宜澂發起，一開始以推廣西螺醬油為主，後來結合雲林各鄉鎮小農與餐飲業者共同參與，提供各種食材並烹煮料理，採對外報名制，此次有來自全台20餘名美食愛好者參加，在水林鄉顏思齊故事館展開一場與食材、土地的對話。

謝宜澂表示，水林鄉是「地瓜的故鄉」，舊名「水燦林」，因地理位置靠海，砂質土壤蘊藏鹽分，種植出來的地瓜口感特別鬆軟，香氣與甜感明顯與其它地方不一樣，品種以台農57、台農66為主。除了地瓜外，黑豆、黃豆、黑米等雜糧旱作，也特別適合在水林種植。

謝宜澂說，此次參與的小農夥伴有水林鄉小黑農、麥寮鄉月光下友善農場、土庫順成油廠、四湖吉品烤玉米等，大家合力將食材料理成各種在地特色小吃，並下田摘採地瓜、黑豆，實作黑豆串與花藝，了解顏思齊來台拓墾在水林設10寨的「開台第1庄」歷史典故，進行一場美食文化之旅。

月光下友善農場負責人郭慧蟬指出，藉由「飛雀餐桌行動」，讓大家了解本土小麥復興運動，麥寮鄉早年種植大量小麥，後因進口小麥衝擊，種麥產業消失50餘年，在地青農成立「月光下友善農場」配合友善耕作，一步步找回失落的麥田。