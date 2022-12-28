新北一名謝姓男子去年6月間闖入前女友家中求復合未果，竟情緒失控以暴力方式強迫發生性行為，直到前女友趁隙接起友人的電話求救，友人火速趕抵現場，女子才順利脫困。案經上訴，高等法院撤銷原判決，依強制性交罪，處謝男有期徒刑3年6月，又犯傷害罪，處拘役30日，得易科罰金3萬元。

判決書指出，謝男與女子A於去年5月間分手，同年6月某日晚間8時許謝男前往A女住處，見大門未關便進入建築物，再趁著A女開門時暴力闖入房內，情緒激動要求A女與他復合，但A女無意願，謝男隨即以暴力方式強制性侵A女。

後來A女嘗試拿手機自救，謝男察覺後便掐住A女脖子、出嘴咬人與掌摑，使得A女受傷，同日晚間9時許，謝男不小心接起A女友人打來的電話，A女趁機大聲呼喊求救，友人聽聞後立刻趕往現場並報警，才順利救出A女，全案經由檢方偵結起訴。

案經上訴，高等法院審理時，謝男坦承犯行，法官認定，謝男透過A女開啟門縫查看之際闖入屋內，以暴力方式強迫性交，事後還以手掐等方式傷害對方為事實，再參酌A女友人證稱趕往現場時，A女臉部明顯遭毆打，頭髮凌亂等情形，均可認定謝男對A女做出強制性交與傷害的行為，酌情後，撤銷原判決，依強制性交罪，處有期徒刑3年6月，又犯傷害罪，處拘役30日，得易科罰金3萬元。可上訴。