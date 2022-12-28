大同（2371）今天舉行法說會，由大同總經理王金來主持，今天出席主管還有發言人林宏信及大同智能總經理黃允巍及大同電力副總許建平等人。王金來表示，大同集團大鑑隊的形塑，由四大事業群和四大子公司組成；大同電力和新能源占營收6成，就產業而言是站在節能的浪尖上！此外大同不動產資產更是上市公司的翹楚。大同今年第四季營收將創今年新高！

大同以產業控股的定位下，分成四大事業群、四大子公司，大同四大事業群在2022年前3季之營收佔比：電力事業群35.73%，新能源約14.51%，消費電子約33.53%，不動產事業則約為9.63%。四大重要子公司分別為ICT產業的精英電腦(2331)、系統整合業的大同世界科技(8099)、福華電子(8085)生產背光模組、藍牙滑鼠的電子零組件廠、尚志精密化學(4738)生產環氧電著塗料。

王金來表示，電力、新能源、消費電子及不動產事業均與子公司協力與整合，成為大同在產業界的獨特優勢與競爭力，未來在組織優化、強化分工下，將適時投入資源，持續以創能、節能、用能、儲能為大同長期發展方向，以產業控股模式，持續提升營運規模與獲利，增加股東權益。

大同的三大經營策略方向包括：(一)擴大核心事業發展，大同核心事業在新能源領域為創能、用能與儲能；電力事業為與強韌電網及節能相關的重電、電纜、馬達及智慧電表；消費電子事業則為家電及大同3C的品牌與通路優勢，加上不動產事業的資產活化，大同將持續充分整合資源，持續強化核心競爭力，為大同產業控股增添穩定的成長獲利。

(二)精實投資事業管理，在產業控股定位下，大同對於四大子公司包含精英電腦、大同世界科技、福華電子與尚志精密化學加強監督管理與提升營運綜效。(三)強化升級轉型效能。做為國家及企業數位與能源轉型的推手，大同將9大事業部整合優化成事業群，包含電力、新能源、消費電子以及不動產事業群，體現大同集團的實力與價值。

大同今年財務結構進行轉型並躍進，華映除列，華映除列對母公司大同的影響為一次性，其損益累積影響數約84億元，每股純益淨影響數為3.6元。精英併表大同做為產業控股公司，對於投資事業加強監督管理與落實控股效益。

至於償債能力改善方面，2022年第三季合併財務報表之流動比率為179%，速動比率為98%，負債比率為50%，整體財務結構均因華映除列而獲得大幅改善。

目前大同也獲得銀行團支持，資金來源穩定。大同聯合授信案主要用途為償還金融機構借款暨充實營運週轉金，由臺銀擔任管理銀行，華南銀行為共同主辦銀行，並邀集彰化銀行、兆豐銀行、土地銀行、合作金庫、第一銀行、臺灣企銀、高雄銀行及農業金庫等8家金融機構共同參與，該聯貸案原籌募金額為120億元，經金融行庫踴躍參與下，超額認購達新臺幣140億元，並以130億元結案，充分顯示國內金融業對大同公司營運與未來發展之信心與支持。