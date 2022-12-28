士林地檢署近日偵結「台版柬埔寨案」，依私行拘禁致死等罪起訴29名被告，28日士林地院召開接押庭，嫌犯「茶董」陳樺韋（右）庭訊結束後還押看守所。（張鎧乙攝）

士林地檢署27日偵結「台版柬埔寨案」，依私行拘禁致死等罪，起訴29名被告，28日上午押解傅女等27人移審，士林地院下午2點召開接押庭，傅女辯稱，自己不是負責操縱、指揮者，將責任全部推給在逃的「藍道」，希望庭上法外開恩，向法官哭訴，讓她回家找媽媽。合議庭裁定，傅女涉犯重罪，有逃亡、勾串證人之虞，裁定羈押，現已還押看守所。

30歲傅女當庭表示，餵食61名被囚禁的「豬仔」使用的FM2，是她告訴其他「控員」，可以在臉書憂鬱症社團購買，至於買來做什麼，她並不清楚，至於黃男等人的死亡，傅女說不知情，是「藍道」群組解散以後，藍道打電話告訴她，她看到林男生病，也想要偷偷帶他去看醫生，而黃婦還來不就醫就死了「死的太快了」。

傅女更否認自己是幕後主使，其他共犯是「同事」，並沒有上、下隸屬關係，「藍道」會直接向其他人下命令，與他無關。檢方則以傅女曾通緝，有逃亡的可能，且擔任詐團高層角色，有羈押的原因以及必要。

傅女反駁，之前通緝是因為在網路上與網友打嘴炮，只是很輕的罪，現在大家都被抓了，不可能再從事詐欺集團，媽媽在汐止開便當店，可以回去當「正常人」，願意重新做人，請庭上法外開恩讓她交保。

合議庭認為，傅女雖坦仍有洗錢、詐欺、私行拘禁，但否認有操縱、指揮犯罪集團、以及使人使用第3級毒品等罪，但因犯罪嫌疑重大，涉犯數10罪，足認有反覆實施之虞，且本案被告300多人，依法裁定羈押。

另外，綽號「木法沙」蔡博臣染一頭金髮，他聲稱自己在看守所抄寫佛經，非常對不起被害人。綽號「蝦董」涂世泓均否認犯罪，法官一併裁定羈押禁見，現已還押看守所。